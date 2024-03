Ryan Gosling skuffet ikke med I'm Just Ken live på Oscar-utdelingen

HQ

Oscar-utdelingen gikk av stabelen i natt, og med mindre du var oppe veldig sent på en skolekveld er sjansen stor for at du som de fleste av oss våknet for å se hvem som vant. Dessverre vant ikke Barbie noe på Oscar-utdelingen, bortsett fra at Billie Eilish fikk sin andre Oscar for What Was I Made For.

Ryan Gosling klarte imidlertid å stjele hjertene våre med sin liveopptreden av I'm Just Ken, der skuespilleren beviste at han hadde like mye scenenærvær som en hvilken som helst popstjerne. Med over 60 backup-dansere, cameo-opptredener fra andre Barbie-stjerner og et kyss til kameramannen sørget Gosling for at han ble en snakkis selv om han ikke vant noen pris.

