Ryan Gosling slår seg sammen med regissørene bak Everything Everywhere All at Once for hemmelig film

Tilbake i 2022 imponerte regissørene Dan Kwan og Daniel Scheinert oss alle med actionkomedien Everything Everywhere All at Once. Siden da har de vært stille om sitt kommende prosjekt, men nå ser det ut til at vi kanskje kjenner hovedrollen i denne hemmelige filmen.

Ifølge Deadline ser Ryan Gosling ut til å spille hovedrollen i den ennå ikke navngitte filmen. Prosjektet er satt til å begynne produksjonen denne sommeren. Filmen har for øyeblikket en lanseringsdato den 19. november 2027, ikke lenge etter at den ble annonsert i slutten av 2024.

Gosling ser ut til å være på et pokker til løp for store filmer. Etter å ha fått årets største kinopremiere med Project Hail Mary, skal Gosling også spille hovedrollen i den nye Star Wars-filmen Starfighter, som kommer på kino i mai 2027. Hvis han også spiller i Daniels' neste film det året, ser han ut til å beholde sin megastjerne gjennom hele 2020-tallet, ikke at han egentlig kunne ha mistet den.