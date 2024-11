Ryan Reynolds om Deadpool 4: "Det er en grunn til at det er seks år siden sist"

HQ

Midt i en serie av Marvel Cinematic Universe svakere forestillinger etter avslutningen av Infinity Saga, 2024's Deadpool & Wolverine har vært en sann tilbakevending til form, og genererte over 1,3 milliarder dollar på billettkontoret og sementerte seg fast bak mega Inside Out 2 som årets nest største film (så langt ...). Med den suksessen i bakhodet, vil Marvel Studios fremskynde en ny Deadpool film? Deadpool selveste Ryan Reynolds diskuterte dette i et intervju med Extra.

På spørsmål om Deadpool 4, la Reynolds til: "Å, nå må du bite deg i tungen! Det skulle jeg gjerne gjort, men det er en grunn til at det er seks år siden den forrige. Det slukte på en måte hele livet mitt, og jeg har fire barn som jeg gjerne vil presentere meg for en gang og tilbringe litt tid sammen med, bare ved å følge dem til og fra skolen."

Det ville være galskap å si at Deadpool og Wolverine for den saks skyld ikke vil dukke opp i en ny Marvel -film i nær fremtid, spesielt med to Avengers -filmer på trappene, to filmer som trenger store kassastjerner nå som store deler av den opprinnelige Avengers -rollebesetningen har trukket seg fra rollene sine. Men slik det ser ut nå, har Marvel Studios ikke en fjerde Deadpool i sine planer, så kanskje vi må vente på post Multiversal Saga MCU før vi får denne filmen.

Hvis du ikke har sett Deadpool & Wolverine ennå, kan du se den nå på Disney+.