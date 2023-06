Rykte: 6 skuespillere kjemper om hovedrollene i Superman: Legacy

Over to måneder har gått siden James Gunns Superman: Legacy gikk inn i førproduksjon, så letingen etter hvem som skal spille Clark Kent og Lois Lane har pågått en stund. Derfor er det ikke rart at det nå går rykter om de siste kandidatene.

The Hollywood Reporter hevder at 6 skuespillere har kommet tilbake for å prøvespille som Superman og Lois Lane i kostyme for Superman: Legacy. Nærmere bestemt skal Nicholas Hoult ha testet kjemien med Rachel Brosnahan, Tom Brittney samarbeidet med Phoebe Dynevor mens David Corenswet og Emma Mackey er den tredje duoen.

Opptakene av disse skal visstnok vises frem for Warner Bros.-lederne i morgen, så det er mulig avgjørelsen om hvem som blir Superman og Lois avgjøres før uken er omme.

Hvilke av disse synes du høres best ut?