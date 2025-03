Rykte: Activision vil forlate planene for Warzone 3 hvis Verdansk mislykkes i Warzone 2

HQ

Et av de mest beryktede navnene i verden av Call of Duty lekkasjer er uten tvil TheGhostOfHope. Denne personen har tidligere lekket tonnevis av informasjon om Call of Duty titler, inkludert kommende Zombies-planer og også informasjon om originalen Call of Duty: Warzone helt tilbake i 2020. Nå er de tilbake med en stor mengde informasjon om fremtiden til Call of Duty.

Det siste innlegget hevder at Call of Duty: Modern Warfare IV (2026 Call of Duty -tittelen) utvikles med planer om å endelig legge bak seg siste generasjons konsoller, noe som gjør det til en PS5 og Xbox Series X / S-konsolleksklusiv. Det sies å ha en overhalt motor som vil fikse mange av problemene som påvirket Modern Warfare IIs rotete presentasjon, ha et mer tradisjonelt brukergrensesnitt som er enda mer strømlinjeformet enn Call of Duty: Black Ops 6, og at det også bygges ved hjelp av utviklersett for den neste Xbox-enheten, noe som tyder på at denne maskinvaren kan komme raskere enn forventet.

Den store nyheten er at de pågående problemene med Warzone 2.0 tilsynelatende begynner å påvirke Activisions valg for franchisen med tanke på fremtiden, ettersom lekkasjen bemerker at "hvis Verdansk ikke klarer å returnere nåværende / tilbakevendende spillere" når den snart kommer til Warzone 2.0, så vil det ikke være en "Warzone 3".

Tror du disse ryktene om endringer vil være bra for fremtiden til Call of Duty? Det er verdt å huske at selv om TheGhostOfHope har en sterk merittliste, er ingenting av dette offisielt før vi hører ordet direkte fra Activisions munn.