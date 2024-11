Rykte: Alle fremtidige Mortal Kombat 1 -utvidelser er kansellert

HQ

I løpet av mindre enn ni måneder hadde fightingfans en veldig fin periode fra mai 2023 til januar 2024, da Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 og Tekken 8 ble utgitt.

Alle disse er bra spill, men det ser ut til at Mortal Kombat 1 er det som har hatt vanskeligst for å holde på publikum. Det introduserte en stor spillinnovasjon kalt Kameos med sidekicks som kan kalles inn under kampene, noe som ikke har overbevist fightingmiljøet helt.

Nå rapporterer en velkjent Mortal Kombat-leaker med en bevist merittliste, startet for tre år siden. Mest sannsynlig er kanskje et nytt Injustice for å gi synergi med James Gunns nye DC-univers, men det er ren spekulasjon. Hvis fremtidig DLC for Mortal Kombat 1 blir kansellert, bør det gi mer ressurser til studioets neste prosjekt, uansett hva det er.

Takk Insider Gaming