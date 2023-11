Rykte: Anya Taylor-Joy blir Silver Surfer i Fantastic Four-filmen

HQ

Her om dagen rapporterte vi om nye rykter i bransjen som antydet at kultfiguren Silver Surfer, også kjent som Norrin Radd, ville bli spilt av en kvinne i den nye Fantastic Four -filmen.

En påstand som har fått mer luft under vingene, og ifølge nye rykter er Anya Taylor-Joy en av skuespillerne som ligger best an til å få rollen. Dette ifølge innsideren DanielRPK.

Hva synes du om dette? Ville Anya fungere som en kvinnelig versjon av Silver Surfer?