Rykte: Arkane avslører nytt spill på The Game Awards

Det er ikke til å stikke under en stol at Redfall skadet Arkane Studios' rykte, men det er likevel bare ett dårlig spill i en ellers både interessant og imponerende merittliste som har vart i over to tiår. Hva Arkane Studios neste tittel blir er foreløpig uvisst, ettersom de ikke har annonsert noe - selv om det virker som om vi kan få et svar veldig snart.

Ifølge den beryktede (og relativt treffsikre) "insideren" Nate the Hate vil utvikleren avduke en ny tittel under The Game Awards på fredag.

Ettersom Arkane har to studioer, ett i Lyon og ett i Austin, antar vi at det neste spillet blir utviklet av Arkane Lyon, ettersom Arkane Austin laget Redfall, som ble lansert tidligere i år. Lyon regnes som deres viktigste og beste studio, og har tidligere utviklet Dishonored 2 og Deathloop.

Nate the Hate sier at han ikke vet hvilket spill det er, så det kan være relatert til noen av deres tidligere franchiser som Dishonored, Deathloop eller Prey - eller kanskje til og med noe helt nytt. Vi vil påstå at Dishonored 3 er det beste alternativet, ettersom dette ble lekket av Microsoft tidligere i høst.

Hva håper du det er?