Rykte: Assassin's Creed Codename Hexe kan ha en Ezio-kameo

Assassin's Creed Codename Hexe er sannsynligvis fortsatt en stund unna, men tilsynelatende kan det være adrenalinskuddet en av Ubisofts største franchiser kunne trenge. Spillet er i ferd med å forme seg veldig bra, ifølge innsider Tom Henderson, som også slapp noen nye detaljer om kampene, utgivelsesvinduet og potensielle historie-cameos.

Henderson snakket nylig på Insider Gaming-podcasten (via GamingBolt) og forklarte at spillet vil fullstendig overhale den vanlige Assassin's Creed-kampen. Ubisoft har tilsynelatende hyret inn slangemennesker til å gjøre motion capture for kampene, noe som vil gi mulighet for mye mer akrobatiske kamper.

Den nye hovedpersonen, Elsa, kommer dessuten til å få hjelp fra en elsket tidligere hovedperson et sted på veien. I det minste i utkastet Henderson var innviet i, vil Elsa ha et møte med ingen ringere enn Ezio Auditore da Firenze, som angivelig lærer henne tauene til å være en snikmorder et sted rundt midtveis. Elsa vil også ha hekselignende krefter, men de vil ikke nødvendigvis være hennes viktigste kampferdigheter.

Assassin's Creed Codename Hexe forbereder seg på en ferieutgivelse i 2027, noe som betyr at det er godt over et år unna hvis Hendersons informasjon er nøyaktig. Det betyr at vi ville være uten et nytt Assassin's Creed-spill i 2026, men med så mange sterke titler som slippes denne høytiden, kan vi se hvorfor Ubisoft ønsker et år til.