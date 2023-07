Rykte: Assassin's Creed IV: Black Flag Remake er på vei

HQ

Ubisoft har gjort det helt klart at Assassin's Creed er deres favorittfranchise for tiden. Vi vet allerede at Assassin's Creed Mirage kommer i oktober, før Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Codename Jade, Assassin's Creed Codename Hexe og Assassin's Creed Nexus VR venter i horisonten. Vi får til og med vende tilbake til en elsket setting hvis alt går etter planen.

Kotakus Ethan Gach har nemlig hørt fra to kilder at Ubisoft jobber med en remake av Assassin's Creed IV: Black Flag. Det er den med Edward Kenway og et stort fokus på sjøkamper og utforskning hvis du ikke husker det. Jeg kan bekrefte dette til en viss grad, men kildene mine forteller meg at prosjektet er i en så tidlig fase at de ikke har bestemt seg for om det blir en ren remake eller bare "ekstremt inspirert" av Black Flag ennå.

En ting som er viktig å merke seg før du feirer høylytt er at Ubisoft Singapore, det samme studioet som lager Skull and Bones i disse dager, skal være et av hovedstudioene som lager det. Det er jo ganske passende med tanke på at utviklingen av det kommende spillet startet fordi mange elsker marineaspektet i Black Flag, men produksjonen av Skull and Bones har ikke akkurat gått knirkefritt.

Uansett er det fortsatt mange år til det nye Assassin's Creed: Black Flag ser dagens lys - om i det hele tatt - så hvorfor ikke dele dine tanker om hva denne "remaken" bør endre, forbedre og ikke røre i kommentarfeltet.