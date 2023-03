Rykte: Avatar: Frontiers of Pandora-gameplay skal vises snart

Avatar: Frontiers of Pandora-forhåndsbestillingskampanje lekket den 23 mars 2023 klokken 12:13 NYHET. Skrevet av Andrea Flores Ubisoft forbereder angivelig ny informasjon for den etterlengtede tittelen, samt nye funksjoner som skal avdukes på E3 2023, om ikke før.

The Division-skapernes Avatar-spill slippes i 2022 den 12 juni 2021 klokken 23:03 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Over fire år har gått siden Ubisoft fortalte at The Division-skaperne i Massive laget et spill basert på James Cameron sitt Avatar-univers, men vi har sannelig ikke hørt...