Rykte: Bandai Namco-varemerke kan peke mot ny Jump Force fighter

HQ

Spekulasjonene er i full gang etter at Bandai Namco har søkt om et nytt varemerke for tittelen "World Fighters". Fans lurer på hva denne mystiske tittelen kan referere til, og mange fingre peker mot en ny, Jump Force-lignende fighter.

Varemerkeinnleveringen ble fanget opp av Gematsu, og rapportert om av TheGamer med henvisning til et kampspill basert på Shonen Jump. Selv om Jump Force i seg selv ikke var en så sterk fighter som fansen ønsket at det skulle være, solgte spillet fortsatt mange eksemplarer. Til tross for at de fleste av nettjenestene ble avsluttet i 2022, tiltrakk det seg fortsatt anime- og mangafans etter sitt kortvarige opphold på en hovedscene. Kanskje en oppfølger eller et nytt forsøk på å bringe populære anime-figurer og få dem til å brawl er på kortene.

Eller tittelen kan være en referanse til DreamMix TV World Fighters, som GamesRadar rapporterer. Dette spillet var litt Super Smash Bros-aktig, ettersom det inneholdt Bomberman, Optimus Prime, Solid Snake og flere som alle kjempet mot hverandre i forskjellige etapper.

Akkurat nå vet vi egentlig ikke noe om hvorfor dette varemerket har blitt satt på plass, og det kan bare være undertittelen til et nytt spill i Dragon Ball, One Piece eller andre franchiser. Fansen kan og vil likevel håpe på at deres favoritt imaginære spill er den drivende faktoren bak dette nye varemerket.