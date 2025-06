Rykte: Call of Duty 2026 skal settes i Nord- og Sør-Korea

Den vanligvis pålitelige innsideren TheGhostofHope har tatt til sosiale medier for å dele en rapport om 2026s store Call of Duty spill. Informasjonen hevder at spillet vil bli utviklet av Infinity Ward og at det vil følge opp historien som nylig ble satt på pause på slutten av Call of Duty: Modern Warfare III, der Soap blir drept av Makarov og etter Captain Price dreper Commander Shepherd.

Spillet skal foregå i Nord- og Sør-Korea og går under det nåværende navnet Modern Warfare 사. Det nevnes at prosjektet vil kombinere SAS, Task Force 141 og koreanske hærstyrker som de tre viktigste spillbare fraksjonene, der målet er å jakte på Makarov og å forhindre begynnelsen på en tredje verdenskrig.

Utover å merke seg at det vil tilby noe futuristisk teknologi og våpen å mestre, med et stort sett moderne tema fremdeles, er det ingen ekstra informasjon å dele.

Det er verdt å huske at dette er et rykte (fra en vanligvis troverdig kilde), noe som betyr at all informasjon bør tas med forsiktighet til Activision er klar til å dele fullstendige og ordentlige nyheter. Med tanke på hvordan Call of Duty avsløringer pleier å skje, vil dette sannsynligvis bli satt til sommeren 2026.