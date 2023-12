Rykte: Call of Duty får årlige spill frem til 2027

HQ

Det har lenge versert rykter og rapporter om at Activision Blizzard har revurdert strategien med årlige Call of Duty-titler, og at 2023 skulle bli det første året uten et hovedspill.

Lenge så det faktisk ut til at dette kunne skje, helt til Call of Duty: Modern Warfare III ble annonsert (på et uvanlig sent tidspunkt på året). Mistenkelig nok var det mye som tydet på at det faktisk startet som DLC til Call of Duty: Modern Warfare II i stedet for å være en frittstående tittel. Nå ser det ut til at neste år også vil få et nytt spill, og at dette blir en direkte oppfølger til Call of Duty: Black Ops 2.

En person som var nysgjerrig på franchisens fremtid, bestemte seg for å spørre journalisten og innsideren Tom Henderson om det er hold i ryktene om at Activision Blizzard går bort fra årlige Call of Duty. Henderson svarte: "Årlige CoD-er er på trappene frem til 2027".

Han legger også til at han tviler på at Microsoft er interessert i å gi ut færre titler i serien med tanke på hva de betalte for Activision Blizzard, noe som sannsynligvis betyr at konseptet med årlige installasjoner i denne serien er noe vi bør fortsette å forvente i svært lang tid.