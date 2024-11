Rykte: Call of Duty-studio utvikler et nytt Halo

HQ

Vi rapporterte nylig om veldig store endringer hos 343 Industries, som ikke bare har en helt ny ledelse og endrer navn til Halo Studios - men også bytter spillmotor.

I stedet for å utvikle Halo-spillene med deres egen Slipspace Engine, vil Halo Studios i fremtiden bruke Unreal Engine 5. Og det er i det lyset vi skal lese det kryptiske X-innlegget den svært pålitelige tyske insideren Klobrille skrev her om dagen.

Han la merke til at en Sledgehammer Games-ansatt skrev via sin LinkedIn at de for tiden jobber med et "uventet" spill med Unreal Engine 5. Så hvorfor er dette så interessant?

Vel, fordi Sledgehammer Games er et Call of Duty-studio, som bruker den proprietære spillmotoren IW 9.0 (eller modifiserte versjoner av den), for eksempel i det nettopp utgitte Call of Duty: Black Ops 6, og Sledgehammer selv brukte den samme motoren i fjorårets Call of Duty: Modern Warfare III. I tillegg kan en vel ikke si at Sledgehammer Games som lager et nytt Call of Duty på noen måte klassifiseres som "uventet"?

Så det Klobrille tydeligvis ser ut til å antyde, er at denne Call of Duty-utvikleren, som nå eies av Microsoft, jobber med et nytt Halo. Et Halo-spill bygget av Call of Duty-utviklere høres unektelig spennende ut, men om dataene faktisk er sanne eller om prosjektet til slutt blir realisert gjenstår å se.

Vi bemerker imidlertid at LinkedIn-innlegget raskt ble fjernet når dette kom frem, noe som ofte betyr at det var noe vi ikke var ment å se. Hva tenker og føler du om det?