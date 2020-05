Rykte: Capcom planlegger remake av Resident Evil: Code Veronica X

Capcom har endelig fått liv i Resident Evil-serien igjen, og de siste spillene de har utgitt har blitt møtt med flotte anmeldelser og solide salgstall. Dog vet vi ikke altfor mye om hva som nå vil skje, men en rekke kilder har nå lagt frem en konkret plan.

Over hos We Got This Covered har de snakket med en rekke anonyme kilder med kjennskap til saken, og de forteller at Resident Evil 8 er førsteprioritet nå, og vil ankomme neste år.

Etter det, i 2022, vil en remake av Resident Evil 4 ankomme, men deretter, overraskende nok, sikter de ifølge ryktene etter å gi oss enda en remake, denne gangen av Resident Evil: Code Veronica X.

Dog sier kildene at 2023 er det tidligste tidspunktet vi kan forvente en lansering, da de to andre spillene først skal ut døren.