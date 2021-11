Stort Marvel-spill blir visst enten Ant-Man eller Fantastic Four

Da Skydance og Uncharted-skaperen Amy Hennig i forrige uke kunngjorde at de lager et spill i Marvel-universet ønsket de ikke å si noe om hvilke(n) karakterer det vil handle om, men nå kan vi ha fått et tydelig hint.

I den nyeste streamen til Kevin Smith og Marc Bernardin avslører sistnevnte at han har hjulpet Hennig med å skrive historien i Marvel-spillet. Deretter sier Smith at han vet en del ting og at en av kommentarene i chatten gjettet helt rett hva det var. Innen da var det nærmest alle som gjettet Ant-Man eller Fantastic Four, så det høres virkelig ut som om vi endelig kan få et bra Fantastic Four-spill. Grunnen til at jeg gjetter på Fantastic Four er at Bernardin stadig sier at spillet er basert på Marvel-karakterer i flertall, noe jeg ikke tror han ville vært såpass nøye på om det var Ant-Man hvor det i hovedsak er han som er kjent blant folk flest.

Hvilket Marvel-univers håper du mest på av disse to?