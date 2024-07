Rykte: Crash Bandicoot 5 er ikke lenger under utvikling

HQ

Etter tre tiår i spillbransjen har den fargerike Crash Bandicoot blitt et ikon, en trygt gjenkjennelig figur for både barn og voksne, med spill som generelt har vært av høy eller svært god kvalitet.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, det siste spillet i serien, ble utgitt av Toys For Bob for litt under fire år siden, og fansen har håpet og lengtet etter et femte spill siden den gang. Noe som nå dessverre har blitt bekreftet (takk, The Gamer) å ha blitt kansellert internt.

En av de involverte, karakterdesigner Nicholas Kole, skrev følgende via deres X-konto :

"En dag vil folk høre om Crash 5 som aldri ble noe av, og det kommer til å knuse hjerter"

Interne forsøk på å redde prosjektet skal ha blitt gjort, men uten resultat, og utviklingen av Crash Bandicoot 5 skal nå ha stoppet helt opp, noe som selvfølgelig er skuffende hvis rapportene er sanne. Toys For Bob har så langt ikke kommet med noen offisiell uttalelse om det hele.

Har du spilt Crash 4, og håper du at Crash 5 vil bli utgitt en dag likevel?