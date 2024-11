Rykte: Dark Souls 3 Remastered er under utvikling

HQ

I den senere tid har vi vært vitne til et merkelig fenomen med å se remastered versjoner av spill som er mindre enn 10 år gamle. Det er noe som kanskje startet med The Last of Us, og som har blitt etterfulgt av en ny, remastret versjon av oppfølgeren. Vi så det også nylig med Guerrilla Games og Horizon: Zero Dawn Remastered, og antakelig vil vi se det i nær fremtid med FromSoftware.

Utviklerne av Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls eller Elden Ring er heller ikke fremmede for denne trenden, ettersom de har Dark Souls Remastered, samt en nyinnspilling av Demon's Souls fra Bluepoint Games. Og det ser ut til at de har mer på vei. Ifølge den velkjente innsideren Shpeshal Nick (takk, Insider Gaming), vil Dark Souls 3 være den neste tittelen som bærer "Remastered" -taggen. Selv om lekkasjen ikke avslører mye mer informasjon om det, lar han det skli at vi antagelig bør forvente ytelse i overkant av 1080p og 60 bilder per sekund.

Dark Souls 3 var studioets største selger, og solgte mer enn 10 millioner eksemplarer, og med denne nye versjonen vil de sikkert ønske å tiltrekke seg en ny generasjon til universet sitt. Og hvem vet, kanskje det kan være verdt å besøke Lothric før Dark Souls 4?