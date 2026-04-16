Rykte: De fleste i Wuchang: Fallen Feathers' utviklingsteam permittert etter å ha nektet omfordeling av støttearbeid

Wuchang: Fallen Feathers er en interessant historie når det gjelder Soulslike. Spillet ble opprinnelig lansert til negative kritikker, men klarte likevel å slå rekorder når det gjaldt antall spillere, og det ble også sett på som en storselger. Til tross for disse to faktorene i sin favør, ser det ut til at utvikleren av spillet, Leenzee Games, har blitt sløyd ned til et skjelettmannskap.

Dette kommer fra SavePointGaming, som siterer en rapport fra det kinesiske utsalgsstedet GamerSky, som sier at kjerneutviklingsteamet i Leenzee har blitt permittert etter avgangen til Wuchang-spilldirektør Xia Siyuan, som angivelig forlot selskapet via oppsigelse en gang før månens nyttår. Med ham borte ble store deler av utviklingsstaben tilbudt nytt arbeid, og ble omplassert til enten outsourcing eller støttearbeid i andre prosjekter.

Flertallet av de ansatte takket nei, og ble derfor permittert, som historien går. Ingenting offisielt er bekreftet fra Leenzes side, men flere store medier rapporterer nå om det samme. Dette betyr at Wuchang: Fallen Feathers kanskje ikke tilbyr flere større innholdsoppdateringer, og håpet om en utvidelse kan være avtagende akkurat nå.