Rykte: De første detaljene om nytt Smash Bros. avslørt

Switch 2 og det første spillet til konsollen ble annonsert i forrige uke, der sistnevnte var Mario Kart 9. Det vil selvfølgelig komme flere titler til plattformen, og nå har det dukket opp et rykte om en av de titlene Nintendo-fansen har håpet mest på.

Nærmere bestemt handler det om det neste Smash Bros, med en lekkasje på 4chan som hevder å ha informasjon. Normalt ville vi sagt at kilden er for svak til at vi i det hele tatt gidder å skrive om det, men faktum er at tonnevis av Super Smash Bros. Ultimate-informasjon, inkludert alt om DLC-figurene, ble lekket på 4chan av en anonym bruker, så vi kan ikke helt avvise det.

Ryktene sier at alle figurene fra Ultimate vil være med denne gangen, selv om serieskaper Masahiro Sakurai skal ha vært imot dette. Noen figurer er imidlertid kraftig omarbeidet, for eksempel Link som nå har Zelda: Tears of the Kingdom-egenskaper, mens Samus fikk dashbordet fra Metroid Dead, Ryu & Ken minner mer om Street Fighter 6-inkarnasjonene og Donkey Kong ligner filmversjonen (akkurat som i Mario Kart 9).

Flere nye figurer sies også å være på vei, deriblant Waluigi, Toon Zelda, Noah & Mio (Xenoblade Chronicles), Armorouge & Ceruledge (Pokémon Scarlet/Violet), Sol Badguy (Guilty Gear) og Crash Bandicoot, mens Paper Mario vil være et DLC-tillegg for alle som forhåndsbestiller.

Det vil angivelig være litt færre arenaer denne gangen, noe som er en beslutning som er tatt for å fokusere ressursene andre steder.

Vi er fortsatt sunt skeptiske til denne informasjonen, ikke minst på grunn av den ukjente avsenderen, men det er ikke noe som høres helt urealistisk ut, og med tanke på at 4chan lekket så mye nøyaktig informasjon om Ultimate, kan vi ikke avskrive det helt.

Enten det er sant eller ikke, synes du det høres bra ut?

