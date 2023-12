Rykte: De tre første God of War-spillene får remastere

HQ

Etter at Sony nylig avsluttet God of War: Ragnarök med en overraskende gratis roguelike-DLC har det nå dukket opp rykter om at den originale trilogien vil bli remastret til PS5.

Ryktene kommer fra XboxEras Nick Baker, som har avslørt at en remaster av de tre første God of War titlene "kanskje blir noe av."

I "The 4th Annual Grubbsmas Shpeshaltacular" fortalte han XboxEra-podcastlytterne: "Jeg har lenge vært en person som har beklaget retningen God of War har tatt, og har lengtet etter hack-and-slash OG God of War -spillene; jeg bare elsker dem så høyt."

Baker nevnte også i intervjuet at han var usikker på om titlene ville være rene porteringer eller fullstendige remastere. Han er i tillegg usikker på om samlingen vil lanseres i 2024 eller 2025, men virket sikker på at det var en på gang.

Som med alle rykter bør dette tas med en stor klype salt. De to første God of War -spillene ble remastret på PS3, men det var helt tilbake i 2010, så en ny oppgradering på moderne maskinvare ville vært kjærkomment.

Takk, GGRecon.