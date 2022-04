Rykte: Dead Island 2 kommer senere i år

HQ

For ikke så lenge siden fortalte insideren Tom Henderson at Dead Island 2-utviklingen ikke bare har gjort store fremskritt de siste årene, men at det faktisk begynner å bli ferdig og kommer til å lanseres mot slutten av året. Utgiveren Embracer støttet delvis denne uttalelsen i sin finansrapport og henviste til en lansering før regnskapsårets slutt 31. mars 2023.

Nå slenger en annen kjent insider seg på her, og denne gangen er det Colin Moriarty, som in sin nyeste podcast-episode forklarer:

"I brought this up a few weeks ago on the show, but Dead Island 2 looks like it's going to be re-revealed. I have heard from a source that I trust that the game may be fully revealed sometime this summer and released maybe shortly after that, maybe September or October at the soonest."

Vi venter dog fortsatt på en offisiell bekreftelse.