Rykte: Dead Space 2 Remake kan være på trappene

En logg funnet i Dead Space Remake har fått noen til å tro at EA og Motive Studios har planer om en remake av det andre spillet i serien også.

Som oppdaget av GameSpot, refererer en av loggene som finnes i den nylig introduserte New Game Plus-modusen til Sprawl, som er en stor romstasjon der handlingen til Dead Space 2 foregår.

Nå kan dette godt være bare et påskeegg for falkøyde fans, men det kan også være et nikk til et annet prosjekt på Motive. Ettersom Dead Space Remakemottar ros fra kritikere og fans, er det nok mange som ville vært meget positive til en remake av oppfølgeren også.

Men det er ingen garanti for at dette er i gang akkurat nå, ettersom Motive Studios også jobber med et Iron Man-spill.

Vil du se en Dead Space 2-remake? Remaken av det originale Dead Space er nå tilgjengelig på PS5, PC og Xbox Series.