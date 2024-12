Rykte: Det kommer flere Xbox-spill i 2025 enn vi allerede vet om

HQ

FableAvowed, The Outer Worlds 2, South of Midnight, Doom: The Dark Ages, den fullstendige lanseringen av Towerborne - ja, det er ganske mye som kommer til Xbox i 2025 (men også andre plattformer, da alt er satt til å lanseres på konkurrerende plattformer også), men tilsynelatende er det ikke alt.

Det ser ut til at i tillegg til spillene vi allerede har nevnt her, er det flere spill som sikter mot en lansering i 2025. Dette kommer fra Tom Warren, som nå for andre gang understreker at det er mer som kommer.

Vi vet ikke nøyaktig hva det er, men den ganske etablerte Warren ser ut til å være selvsikker, og han forventer også et Xbox-event i januar.

Så hva kan det være? Vel, noe tyder på at The Elder Scrolls IV: Oblivion snart får en remaster/remake, så kan det være det? Det kan også være at enten Perfect Dark eller til og med Gears of War: E-Day sikter mot en lansering i 2025.

Warren selv har faktisk avslørt at E-Day på et tidspunkt siktet mot en lansering i 2025.