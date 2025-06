Rykte: Det sirkulerer The Elder Scrolls VI trailere internt i Microsoft

HQ

Det er faktisk åtte år siden Bethesda annonserte The Elder Scrolls VI. Siden den gang har vi hørt så godt som ingenting, og det er fortsatt ingenting som tyder på at spillet er i nærheten av å være ferdig.

Men her er et interessant og håpefullt rykte fra Windows Central redaktør Jez Corden. I podcasten Xbox Two (takk Pure Xbox - hopp til 36:51 i videoen nedenfor) snakker han om hvorfor spillet ikke ble vist frem under Xbox Games Showcase tidligere denne måneden, og forklarer hvorfor han trodde vi ville få se det :

"Det var en god grunn til at jeg trodde det kanskje kom til å være der. Og det var fordi jeg hadde hørt at det hadde vært interne trailere, og de har demonstrert det internt. Så jeg tenkte at hvis de demonstrerer det internt, og jeg hører om det, er det sannsynlig at det kanskje kommer lenger ut nå."

Så det ser ut til at det er en ferdig trailer for spillet internt på Xbox Game Studios. I august er det tid for Gamescom, hvor Microsoft allerede har bekreftet sin deltakelse. Vi får bare krysse fingrene for at det dukker opp der i stedet.