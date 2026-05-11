Devil May Cry HD Collection

Rykte: Devil May Cry-remake er på vei

Det siste nye hovedspillet, Devil May Cry 5, ble utgitt for syv år siden, så det høres definitivt ut som et troverdig trekk fra et selskap som elsker remaker mer enn noen andre.

Remaker ser ut til å bli mer og mer populært, og et av selskapene som virkelig leder an er Capcom, som har hatt enorm suksess med sine omfattende og mesterlige fornyelser av Resident Evil-serien. Og kanskje har de noe annet på gang også.

Via Reddit (takk My Nintendo News) har det nå kommet frem at en innsider har lekket informasjon som tyder på at Capcom jobber med en nyinnspilling av det første Devil May Cry. Innsideren, Stiviwonder, er ikke noen vi er kjent med, men den velkjente Resident Evil-innsideren Dusk Golem (som dessverre ikke akkurat har vært 100% nøyaktig i det siste, men som fortsatt er blant de bedre) har tidligere bekreftet at dette er en troverdig kilde.

Ta dette med en klype salt inntil videre, men det er lenge siden vi har sett noe fra Devil May Cry, og Capcom elsker sine remakes, så det er langt fra umulig.

Forutsatt at det er sant - er en Devil May Cry-remake noe du ville vært interessert i?

