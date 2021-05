Rykte: Super Mario Odyssey-skaperne jobber på et nytt Donkey Kong-spill

Du ser på Annonser

Donkey Kong var en gang en av spillverdens mest ikoniske figurer, men i senere tid har den store apen stått i skyggen av sin gamle nemesis Mario. Men kanskje får Donkey Kong snart muligheten til å skinne igjen?

Insideren Zippo har nemlig fått ryktene til å svirre ved å skrive følgende på sin blogg:

"It's the big ape's 40th anniversary, and while I'm not sure how Nintendo is celebrating the occasion, there is a new 2D DK game being developed by EPD Tokyo,"

EPD Tokyo er teamet bak det suksessfulle Super Mario Odyssey, og ifølge Zippo vil Donkey Kong-spillet bli presentert på E3 og lansert i løpet av 2021.

Det er selvfølgelig bare rykter for nå, men de blir i hvert fall en smule mer troverdige av at Nintendo Life hevder de har fått historien bekreftet av hva de kaller en meget troverdig kilde.

Det seneste Donkey Kong-spillet er Donkey Kong Country: Tropical Freeze, som kom i 2013 til Wii U og noen år senere til Switch.