Rykte: Dragon Age 4 dropper forrige generasjon

HQ

Vi vet fortsatt nesten ingenting om det kommende Dragon Age 4, som har vært under utvikling hos Bioware i minst tre år nå. Forhåpentligvis får vi noen skikkelige livstegn snart, men nå har vi kanskje fått litt mer informasjon takket være LinkedIn.

Det viser seg at profilen for Counterplay Games' "game director" Daniel Nordlander, som tidligere jobbet på Bioware med Dragon Age 4, kun lister spillet til PC, PlayStation 5 og Xbox Series. Dette støttes ytterligere av GamesBeat-redaktøren Jeff Grubb som skriver:

"I've also separately confirmed that EA is planning the game only for the new-gen systems."

Dette er ingen offisiell bekreftelse, men det er likevel to greie kilder som peker i samme retning. Har du hatt planer om å spille dette på forrige generasjon?