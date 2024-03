Rykte: Dragon Age: Dreadwolf lanseres i år

HQ

Det er ti år siden Dragon Age: Inquisition kom ut, og fansen har ventet på en oppfølger siden den gang. Så hvor lenge skal de måtte vente? Svaret på det spørsmålet er tydeligvis ti år, i hvert fall hvis vi skal tro den anerkjente journalisten Jeff Grubb.

I episode 339 av podcasten Game Mess sier Grubb at han tror det vil bli vist i sommer, og legger til "it will be released this year" og at Bioware er "confident" på at dette vil skje, etter det han har hørt. Dragon Age: Dreadwolf har vært under utvikling siden 2015, og ifølge flere tidligere rykter har utviklingen vært full av utfordringer. Med tanke på at det er ni år siden produksjonen startet - virker det sannsynlig at det faktisk har vært flere problemer underveis.

Geoff Keighley har allerede bekreftet at Summer Game Fest kommer tilbake i juni, og Microsoft vil avholde Xbox Games Showcase omtrent samtidig. Vi kan nok også anta at flere andre også vil ha arrangementer i samme tidsrom, så det er nok av mulige anledninger der spillet kan bli vist for første gang, hvis opplysningene stemmer (vi krysser selvsagt fingrene).

Hvor spent er du på et nytt Dragon Age ti år senere?