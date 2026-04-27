Rykte: EA Sports UFC 6 vil kunngjøres denne uken

Det er tre år siden vi sist fikk glede av MMA med EA i EA Sports UFC 5. Det har vært allment antatt at flere spill ville følge, og nå har vi kanskje mer informasjon om dette.

Det vanligvis svært pålitelige Dealabs rapporterer at EA Sports UFC 6 vil bli kunngjort denne uken, og at vi kan se frem til en utgivelse allerede 19. juli for både PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Tilsynelatende er det også planlagt en PC-versjon denne gangen, men den vil bli utgitt senere.

Ingen spilldetaljer er kjent ennå, men prislappen er angivelig satt til €79,99 (noe som sannsynligvis betyr £69,99 i Storbritannia) - og med det sagt, er alt vi kan gjøre å vente. Om ryktene stemmer eller ikke, vil bli avslørt i løpet av de kommende dagene.