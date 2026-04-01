Rykte: Eidos Montreal legger ned et massivt prosjekt som har kostet hundrevis av millioner dollar

På tirsdag rapporterte vi den uheldige nyheten om at Eidos Montreal (Deus Ex og Tomb Raider) hadde blitt rammet av en større permitteringsrunde, noe som resulterte i at godt over 100 personer mistet jobben. På det tidspunktet fikk vi ingen informasjon utover den typiske uttalelsen om at de setter pris på alle sine ansatte og at de nå tar sikte på å bli mer effektive.

Insider Gaming hevder imidlertid å ha mer informasjon om saken, og deres kilder sier at årsaken til permitteringene er en spektakulært stor kansellering. Tilsynelatende hadde teamet jobbet med et AAA-prosjekt kalt Wildlands siden 2019, som i utgangspunktet hadde en turbulent utviklingsprosess, inkludert å gå gjennom fire forskjellige spillmotorer med skaperne som hadde kreative forskjeller angående retningen.

De siste årene hadde imidlertid utviklingen gått fremover, og Wildlands "var nesten ferdig" og hadde "en tentativ utgivelsesdato planlagt til senere i år." Embracer var angivelig utgiveren, men ombestemte seg tilsynelatende, og med det ble et prosjekt som hadde kostet "godt over 9 sifre" - det vil si hundrevis av millioner dollar - skrotet.

Foreløpig bør dette tas med en klype salt, men hvis rapportene stemmer vil innhold fra spillet sannsynligvis lekke ut på nettet, slik at vi kanskje får se dette skrinlagte megaprosjektet som vi aldri kommer til å få spille eller se i ferdig tilstand. Veldig trist, selvfølgelig, og det gir bensin på bålet for alle som mener at den såkalte AAA-industrien ikke akkurat er sunn for øyeblikket.