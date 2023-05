Rykte: Elden Ring kunne ha hatt to DLC-er

HQ

Ifølge den prominente insideren Lance McDonald skulle Elden Ring opprinnelig få to store DLC-utvidelser, men planene har siden endret seg, og nå får vi bare Shadow of the Erdtree.

McDonald skrev i et Reddit-innlegg at han trodde at den første utvidelsen var ment å være sentrert rundt colosseumene som er spredt rundt på spillkartet. Disse fikk litt fokus i den store PvP-oppdateringen for Elden Ring i fjor, men vi kunne angivelig ha fått mer innhold.

Vi vet i det minste at det kommer en stor utvidelse til Elden Ring, og med colosseums-innholdet ute av veien kan vi forhåpentligvis få mer finpuss på den etterlengtede Shadow of the Erdtree-utvidelsen.