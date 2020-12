Rykte: Elden Ring vises frem på The Game Awards

Du ser på Annonser

Under E3 i fjor annonserte FromSoftware Elden Ring i sammenheng med Microsofts pressekonferanse, men siden har vi hørt veldig lite fra dem om spillet.

Nå kan noe tyde på at vi ikke trenger å vente så altfor lenge før vi får se mer av spillet. Tidligere Game Informer-redaktør og Kinda Funny-medlem Imran Khan sier følgende via Twitter:

"There are some reasonable hints that an Elden Ring trailer is coming soon, I think. I follow some Bandai Namco marketing people on Twitter who have been retweeting (and in some cases, unretweeting) some TGA stuff in weirdly coy ways."

TGA er altså The Game Awards, som sendes den 11. desember klokken 01:00.

Men dette er selvfølgelig kun spekulasjon, så vi må bare smøre oss med litt mer tålmodighet og krysse fingrene for at ryktene stemmer.