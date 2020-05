Rykte: En Diablo II-remaster kommer senere i år

For en stund siden hørte vi fra noen kilder at Blizzard jobbet med en tredjepart om en remaster av Diablo II, og under BlizzCon i 2018 hørte vi til og med få uker innen showet at det faktisk ville vises frem på selve pressekonferansen. Men det skjedde ikke.

Men nå virker det som at spillet har dukket opp igjen. Den franske hjemmesiden Actugaming har tilsynelatende fått tak i informasjon om prosjektet, og de sier at spillet heter "Diablo II: Resurrected". Angivelig utvikles det av Vicarious Visions, som tidligere har stått for Crash Bandicoot: Nsane Trilogy, som stemmer overens med det vi hørte for noen år siden.

Activision sikter ifølge ryktene på en lansering senere i 2020, mer spesifikt i løpet av siste kvartal, men på grunn av situasjonen i dag er det fullt mulig at planene blir utsatt en smule, dersom spillet faktisk er på vei.

Ville du spilt en remaster av Diablo II?