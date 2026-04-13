Rykte: Epic Games jobber med ARC Raiders-aktig extraction shooter med Disney-figurer

Det ser ut til at ekstraksjonsskytespill kommer til å bli den neste store spilltrenden, ettersom det antas at Epic Games jobber med et spill i stil med monstersuksessen ARC Raiders, som vil inneholde Disney-figurer som spillerne kan velge og vrake mellom.

Denne rapporten kommer via Bloomberg, og kan slippes så snart som i november 2026. Dette blir sett på som noe av en tilbakevending til ære for Epic, etter den nylige permitteringen av 1000 ansatte i selskapet og nedleggelsen av noen Fortnite-spillmoduser. Epic setter mye av sitt fremtidige håp på dette Disney-spillet, og på andre det skaper i samarbeid med musen.

Ifølge rapporten er interne svar på ekstraksjonsskytteren ikke for positive akkurat nå. Kritikken peker på at spillets mekanikk er uoriginal, men det er en tro på at med Epics flerspillerekspertise at den kan få formelen riktig i tide til utgivelse. Minst to spill til forventes å bli utgitt som en del av Epic Disney-avtalen, som så sistnevnte finansiere 1.5 milliarder dollar i førstnevnte for to år siden.

Både Disney og Epic har svart på Bloomberg-rapporten. "Vi er fortsatt fokusert på vårt langsiktige samarbeid med Epic, som fortsetter å ha sterk fart, og vårt arbeid med å bygge et transformasjonsspill og underholdningsunivers forblir uendret," sa en talsperson for Disney.

Liz Markman, senior direktør for global kommunikasjon hos Epic, sa at Bloomberg-rapporten er "ikke gjenspeiler ambisjonene i Disney-samarbeidet. Vi bygger et nytt spill- og underholdningsunivers med Disney-opplevelser. Epics tidslinjer er aggressive og har alltid vært det. Vi har i stor grad flyttet utviklere til prosjekter med lanseringer som nærmer seg, mens mindre prototypingsteam jobber med prosjekter som ligger lenger unna."

Hvis Disney ARC Raiders planlegges i november, forventer vi en eller annen form for avsløring snart. Følg med her for mer informasjon.