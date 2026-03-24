Epic Games permitterer 1000 ansatte og vil legge ned Fortnites Rocket Racing, Ballistic og Festival Battle Stage Modes

HQ

Da Epic Games bestemte seg for å øke prisen på V-Bucks, begynte det å bli tydelig at det usenkbare dyret som var Fortnite utviklet sprekker i skroget. Disse sprekkene er tydeligvis dypere og større enn forventet.

I en sjokkerende vending har Epic Games nettopp kunngjort at de har permittert så mange som 1000 ansatte. Dette ble bekreftet av administrerende direktør Tim Sweeney i en uttalelse som ble sendt til Epic-ansatte og publisert på selskapets nettsted, der Sweeney siterer alle slags grunner til forsinkelsene mens han skisserer at økningen av AI i videospillsektoren ikke spilte noen rolle.

For det første uttrykte Sweeney at nedgangen i interessen for Fortnite har spilt en rolle som "vi bruker betydelig mer enn vi tjener, og vi må gjøre store kutt for å holde selskapet finansiert." I tillegg til de 1 000 tapte arbeidsplassene har det blitt identifisert kostnadskutt på rundt en halv milliard dollar i et forsøk på å overleve.

I tillegg til dette bemerker Sweeney at utfordringene i hele bransjen også spiller en rolle, ettersom Epic har merket "lavere vekst, svakere forbruk og tøffere kostnadsøkonomi; nåværende konsoller selger mindre enn forrige generasjons; og spill konkurrerer om tid mot andre stadig mer engasjerende former for underholdning."

Sweeney uttrykker også at Epic har slitt med å levere på Fortnite på måter som det har gjort tidligere, og at dette er en del av problemet ettersom spillet opplever redusert engasjement. Håpet er at retur til Google Store og mobile plattformer vil bidra til å stabilisere skipet.

Sweeney forklarer deretter at "oppsigelsene ikke er relatert til AI", for selv om det forbedrer produktiviteten, "ønsker vi å ha så mange fantastiske utviklere som mulig som utvikler flott innhold og teknologi."

De som er berørt av oppsigelsen, vil motta minst fire måneders lønn, utvidet helsetilbud, aksjekjøpsopsjoner og utvidede aksjeopsjoner de neste to årene.

Når det gjelder hva som er det neste for Epic Games, blir vi fortalt at fokuset flyttes til å bygge "fantastiske Fortnite opplevelser med nytt sesongbasert innhold, spill, historie og live-arrangementer," samtidig som vi leverer en stor lanseringsliste med kunngjøringer senere i år når utviklingen fra Unreal Engine 5 og UEFN til Unreal Engine 6 finner sted.

Sweeney avslutter med "Markedsforholdene i dag er de mest ekstreme vi har sett siden de første dagene, med massive omveltninger i bransjen ledsaget av enorme muligheter for de selskapene som kommer ut som vinnere på den andre siden. Det er det vi ønsker å gjøre for spillerne våre, og vi ønsker å ta med oss andre likesinnede utviklere i bransjen på reisen for å bygge en stadig mer åpen og levende fremtid for underholdning sammen."

Det skal også sies at disse kostnadsbesparende tiltakene ser ut til å være i tråd med beslutningen om å solnedgang og til slutt stenge Fortnites Rocket Racing, Ballistic og Festival Battle Stage-modus. I en medfølgende artikkel på X forklarer Epic at den 16. april for Ballistic og Festival Battle Stage og deretter i oktober for Rocket Racing, vil modusene stenge som "vi klarte ikke å bygge noe fantastisk nok til å tiltrekke og beholde en stor spillerbase."

Spørsmålet nå er hva annet som vil bli kuttet for å holde Fortnite og Epic Games flytende?