Rykte: Er Cyberpunk 2077 på vei til Switch 2?

HQ

I dag kl. 15:00 er det endelig tid for Nintendo å løfte på lokket på Switch 2 og vise hva enheten er i stand til, der vi forventer å se alt fra ytelse og pris til premieren. Og spill selvfølgelig.

Ryktene inkluderer en nyinnspilling av The Elder Scrolls IV: Oblivion, Halo: The Master Chief Collection og en oppdatert versjon av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Men kanskje vi også bør legge til Cyberpunk 2077? I det minste antyder den ofte ganske nøyaktige innsideren eXtas1s at noe Cyberpunk 2077-relatert er i ferd med å gå ned, og han avviser ideen om at det er et Game Pass-tillegg.

Selvfølgelig kan det være en ny utvidelse, den første informasjonen om oppfølgeren eller noe helt annet, men timingen er litt mistenkelig, synes du ikke? Uansett får vi vite mer om noen timer.