Rykte: Fable kan bli forsinket til 2027

Det ser ut til at vår retur til Albion kan bli forsinket en stund til, ettersom ryktene svirrer om en Fable forsinkelse som skyver spillets utgivelse til 2027. Fable Spillet, som er en omstart av RPG-franchisen som opprinnelig ble utviklet av Big Blue Box og Lionhead Studios, er for øyeblikket satt til en utgivelse i 2026.

Men Nick Baker fra XboxEra-podcasten ser ut til å tro at det kanskje ikke treffer det målet. I den siste utgaven av podcasten avslørte han at kilder har fortalt ham at det kan gli til 2027. "Jeg tror ikke Fable er neste år. Min informasjon er at det ikke kommer til å bli 2026, " sa han. "Jeg har hørt det fra to forskjellige personer nå at Fable kan gli til 2027. Og det er ikke dommedagsprofetier, åh, det er noe galt med spillet. Det er problemer. Jeg har bare hørt at det tar litt lenger tid enn de hadde forventet."

Baker spådde at så snart han kom med den påstanden, ville noen komme ut og si at utgivelsen fortsatt kommer til å bli neste år. Offisielt har det ikke kommet noen kunngjøringer som skyver utgivelsen av Fable et år tilbake, men vi har heller ikke mye som gir oss tillit til en lansering i 2026. Ingen ekte spill har blitt vist fra Fable, og vi så heller ingen teasere under Xbox-presentasjonen på Summer Game Fest i år.

Men som alltid med disse ryktene, er det rett og slett best å vente til noe offisielt kommer ut. Med store spill i dag er det vanskelig å tro at de noen gang vil bli utgitt før de allerede er i hendene dine, så alt vi egentlig kan gjøre er å la Playground koke.