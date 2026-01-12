Rykte: Fable klar til å lanseres første dag på PS5

HQ

2026 ser ut til å bli et massivt år for Xbox. Det er jubileet for den originale konsollen, og noen massive titler for å feire det. To av disse titlene kommer fra Playground Games, nemlig Forza Horizon 6 og Fable, og en av dem vil starte dag og dato på PS5.

Det er i det minste ifølge VGCs Andy Robinson, som i den siste VGC-podcasten (via GamingBolt) sa at RPG kommer til PS5 samtidig som Xbox Series X / S og PC-lanseringen. "Det er det jeg har blitt fortalt. Det er slike detaljer hvor innsidere tråkker feil, ikke sant? Det er slike detaljer som kan endres en uke før eller en dag før. De andre tingene er på en måte litt mer hugget i stein. Ja, det kommer til PlayStation 5," utdypet han.

Forza Horizon 6 "var rett og slett ikke klar" til å få samme behandling, ifølge Robinson. PS5-eiere strømmet til Forza Horizon 5 da det ble lansert på plattformen, men det ser ut til at de må vente en stund på å gjøre det samme med oppfølgeren.

Fable Forza Horizon 5 og Forza Horizon 6 er begge satt til å lanseres i 2026.