Rykte: Final Fantasy VII: Rebirth lanseres på Switch 2 og Xbox i 2026

Da Square Enix for et år siden kunngjorde at de var ferdige med konsolleksklusiver og ønsket å fokusere på utgivelser i flere formater fremover, begynte ryktene å svirre om at både Final Fantasy VII: Remake og Final Fantasy XVI ville komme til Xbox. Og det var de faktisk, og en av de tidligste og mest pålitelige lekkasjene om dette kom fra NateTheHate.

Nå er han i gang igjen, denne gangen på Reddit (takk Pure Xbox), og han snakker om Final Fantasy VII: Remake-oppfølgeren, Final Fantasy VII: Rebirth:

"Rebirth kommer til Switch 2 og Xbox i 2026. Så ... du får svaret på hvordan det kjører på Switch 2 neste år. Med litt godt utnyttet DLSS kan SqEx levere Rebirth på SW2."

Vi har fortsatt ingen datoer, men under Gamescom ble det rapportert at Square Enix har gjort en veldig god jobb med Switch 2-versjonen av Remake, så forhåpentligvis vil de kunne fortsette i samme ånd. Siden del tre ikke forventes å komme ut før om et år, er det håp om at den vil bli utgitt for alle formater samtidig.