Rykte: Final Fantasy VII: Remake kan være på vei til Xbox

HQ

Hvis du spør Xbox-fans om hvilket PlayStation-eksklusivt tredjepartsspill de helst vil ha på konsollen sin, er sjansen stor for at vinneren blir Final Fantasy VII: Remake. Så langt har det tidligere PlayStation-eksklusive spillet bare blitt utgitt på PC, men det er visstnok en mulighet for at det også snart kommer til Xbox.

Ikke bare har forholdet mellom Microsoft og Square Enix tilsynelatende forbedret seg betraktelig den siste tiden, men den vanligvis så pålitelige Windows Central -redaktøren Jez Corden sier i den siste episoden av Xbox Two-podcasten at han har bevis for at det pågår diskusjoner om å gi ut Final Fantasy VII: Remake på Xbox:

"I got evidence tentatively that there are discussions about Final Fantasy VII for Xbox"

Vi vet ikke hva disse bevisene er, men Corden tar sjelden helt feil, så forhåpentligvis vil flere kunne glede seg over den vellagede nyinnspillingen snart nok. Men den blir nok ikke annonsert før Final Fantasy VII: Rebirth har hatt premiere 29. februar for ikke å forstyrre Sonys eksklusivitet.