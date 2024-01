Rykte: Final Fantasy XVI er på vei til Xbox Series

HQ

På The Infinite Podcast fortalte bransjeinsider Shpeshal Nick at han tror at Final Fantasy XVI kommer til Xbox Series. Spillet ble lansert i juni i fjor som konsolleksklusivt på PS5 og vil også komme til PC på en ubekreftet dato i fremtiden.

Nick avslørte at han ikke visste nøyaktig når spillet ville spre sine vinger til andre plattformer, men det er lite sannsynlig at det blir snart, gitt at spillet er eksklusivt for PS5 frem til juni 2024. Slike rykter bør alltid tas med en klype salt, men det er verdt å merke seg at Shpeshal Nick forutså at Visions of Mana ville dukke opp på Xbox sin nyeste Developer Direct.

Takk, Eurogamer.