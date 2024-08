Rykte: Final Fantasy XVI slippes snart til PC

HQ

Frem til nå har den siste, kritikerroste installasjonen i Final Fantasy -sagaen, Final Fantasy XVI, bare blitt utgitt på PlayStation 5. Siden lanseringen har det imidlertid både vært rykter om at det er på vei til Xbox og nådd optimaliseringsfasen for en PC-versjon. Selv om vi ikke har hørt noe mer om førstnevnte, peker nye fakta på at PC-versjonen er nært forestående nå.

I Nvidias nyeste 560.81 GPU-drivere har Reddit-brukeren m_w_h oppdaget filer relatert til Final Fantasy XVI (ffxvi_demo.exe og ffxvi.exe). Siden driverutgivelser vanligvis skjer mot lanseringen av et spill, kan man anta at en utgivelse er nær for hånden. Spørsmålet er om de to utvidelsene The Rising Tide og Echoes of the Fallen vil bli inkludert? Kanskje i en kombinert utgave?