Rykte: Flere Donkey Kong-figurer kommer til Mario Kart World

HQ

At Nintendo etter hvert vil oppdatere Mario Kart World med nytt innhold er en selvfølge, og nye førere er en åpenbar del av dette. Nå har en Reddit-bruker gjort en interessant observasjon som potensielt avslører noe om hva som skjer (mild spoileradvarsel utstedt).

Vedkommende har fullført Donkey Kong Bananza og bemerker at stemmeskuespillerne for både King K. Rool og Void Kong også er med i rollebesetningen for Mario Kart World. Hvilke figurer de potensielt spiller i Marios nyeste Kart-eventyr er imidlertid ukjent, men det er ingen av de mest kjente. Sjansen er derfor stor for at de rett og slett er DLC-figurer som er på vei til spillet.

Gitt at Donkey Kong allerede er i Mario Kart World og at Donkey Kong Bananza nettopp har blitt utgitt, virker det slett ikke usannsynlig at flere karakterer fra apens siste eventyr også vil ta plass bak rattet i en ikke altfor fjern fremtid.

Hva synes du selv om denne teorien?