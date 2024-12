HQ

Det er nesten tusen dager siden Master Chief fikk "avslutte kampen" i Fortnite, men nå er han tilsynelatende klar for et comeback. Den svært pålitelige Fortnite-innsideren Hypex skriver via sosiale medier at Master Chief vil dukke opp i Item Shop 23. desember.

Selv om det ikke er en offisiell bekreftelse, er det ekstremt sjelden at kontoen tar feil om avsløringer som disse. Så hvis du gikk glipp av Master Chief forrige gang, har du sjansen nå, akkurat i tide til jul.