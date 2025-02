Rykte: Forvent å se Senua's Saga: Hellblade II kunngjort for PlayStation 5 senere i dag

HQ

I kveld klokken 22:00 GMT/23:00 CET holder Sony et eget PlayStation-arrangement der vi i løpet av 40 minutter får se en hel rekke spennende prosjekter. Nå har kanskje en av titlene vi kan forvente oss blitt avslørt av Windows Central-redaktør Jez Corden.

Han skriver via sosiale medier at Senua's Saga: Hellblade II er en av titlene som kan bli vist frem sent i kveld, og legger til at det er "ikke hvis, "når!" og når er ganske snart fra det jeg har hørt".

Hellblade: Senua's Sacrifice ble først utgitt eksklusivt for PlayStation 4, men kom til Xbox-konsoller litt over seks måneder senere, bare noen måneder før Microsoft kjøpte utvikleren Ninja Theory. Dette tyder på at det er mange PlayStation-fans som gjerne vil fullføre Senuas saga.

Oppfølgeren fikk gjennomgående høye poengsummer, spesielt på den tekniske siden, men det så ut til å være konsensus om at det likevel ikke helt levde opp til originalen. Du kan lese vår anmeldelse av det på denne lenken.