Forvent en Nintendo Direct etter at Donkey Kong Bananza har blitt utgitt

Det har vært mange rykter om at Nintendo vil holde et Direct-arrangement denne måneden, men nå er vi halvveis, og så langt har vi ikke hørt noe om det. Nå sier imidlertid den ofte pålitelige innsideren og lekkasjeren NateTheHate at det fortsatt er på gang i juli, men først etter at Donkey Kong Bananza er lansert.

Det slippes 17. juli, og dermed er det knapt to uker igjen til denne påståtte Nintendo Direct før det offisielt er august. Hva vi får se på den tiden er det ingen som vet, men Metroid Prime 4: Beyond virker som en rimelig antagelse, og kanskje det er på tide å fortelle oss mer om fremtiden til Mario Kart World?