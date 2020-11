Rykte: Forza Horizon 5 kommer før nye Forza Motorsport

Det nye Forza Motorsport ble avslørt tidligere i år, men da fikk vi ingen indikasjon på når det ville slippes, og det later til at det kommer til å ta en stund før utviklerne hos Turn 10 er helt klare med dette prosjektet. Derfor kan det godt hende at Forza Horizon 5 kommer før dette.

Det mener i hvert fall Venturebeat-journalist og etablert insider Jeff Grubb. Nylig deltok han i Xbox Empire-podcasten, og her sa han følgende:

"We saw Forza Motorsport get teased a few months ago. I think we might get the next Forza Horizon game first and I think that may be coming this coming year. So yeah, I think they're in a weird situation where, for some reason, Playground does seem like they may be ready to go first [before Forza Motorsport]. And I think I know the setting, but I'm going to let them announce it."

Så kanskje vi faktisk får Forza Horizon 5 neste år? Hva håper du settingen er denne gangen?