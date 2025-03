Rykte: Fysisk utgivelse av Indiana Jones and the Great Circle til PS5 krever fortsatt en online tilkobling

HQ

Allerede før Indiana Jones and the Great Circle ble utgitt for PC og Xbox i fjor, kunngjorde Microsoft at det også skulle komme til PlayStation 5, og sa at det ville komme i løpet av første halvår. Og nå ser det ut til at det nesten er på tide. Ifølge den pålitelige lekkasjeren Billbil-kun vil utgivelsesdatoen bli kunngjort på mandag - det vil si i dag.

Men... det er ikke alt han hadde å si om spillet, han gikk også inn på den fysiske utgivelsen, som tilsynelatende vil være et av et økende antall spill på disk som ikke fungerer av seg selv. Du trenger en internettforbindelse, og Billbil-kun forklarer:

"For å svare på det mest stilte spørsmålet, vil både Standard & Premium-utgavene av Indiana Jones and the Great Circle inneholde en PS5-plate. MEN, en Internett-tilkobling vil fortsatt være nødvendig for å laste ned spillet og dets innhold."

Så langt er det bare et rykte, men Billbil-kun hevder å ha metadata som beviser det. Forhåpentligvis finner vi ut mer i løpet av dagen. Hva synes du om de stadig vanligere fysiske utgavene som egentlig er digitale uansett, fordi de ikke fungerer av seg selv?